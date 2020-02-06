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Агент 024
Сюжет: Проблемные маршрутки

Езда по встречке. Водителя маршрутки, нарушившего ПДД, оштрафовали

Водителя маршрутки, который нарушил ПДД на улице Асаналиева, оштрафовали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной милиции Бишкека.

Отмечается, что водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу. Милиционеры составили протокол и выписали штраф на 5 тысяч 500 сомов. Водитель признал вину и оплатил штраф.

Напомним, что читатель прислал видео и фото, как автомобилисты, в том числе и водители маршрутных такси, нарушают Правила дорожного движения по улице Асаналиева в столице.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/142796/
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