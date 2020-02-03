Езда по встречке. На улице Асаналиева в Бишкеке водители нарушают ПДД регулярно

На улице Асаналиева перед улицей Толстого в Бишкеке водители постоянно нарушают ПДД, выезжая на полосу встречного движения. Видео и фото 24.kg присылают читатели.

Нарушители, в том числе водители марштруток, едут по встречке, не желая стоять в пробке перед закрытым шлагбаумом железнодорожного переезда.

Автор видео сообщил, что успел снять не все проехавшие по встречке машины.

Другой читатель прислал фотографии с того же участка дороги.

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