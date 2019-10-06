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Сюжет: Чудаки парковки (115)

Чудаки парковки. В 8-м микрорайоне машина заехала на газон

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Машина «чудака» стояла на газоне в 8-м микрорайоне.

Фото читателя. Чудаки парковки

В районе перекрестка улиц Кулатова и Байтика Баатыра автомобиль с товаром для магазина обуви заехал на тротуар.

Фото читателя. Чудаки парковки

Вновь жалуются на машины возле остановок.

Возле школы № 9 на бульваре Молодой Гвардии родители устроили парковку. «Маршруткам и автобусам негде остановиться. Приходится на дорогу выходить, чтобы сесть в транспорт. А ведь там и школьники начальных классов. Это же опасно!» — написал читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки
На улице Абдрахманова общественному транспорту мешают таксисты.

Фото читателя. Чудаки парковки

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