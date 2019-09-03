Наглые водители мешают работе троллейбусов в Бишкеке

Троллейбусы не могут заехать на конечную остановку возле Западного автовокзала из-за припаркованных автомобилей. Об этом 24.kg сообщили водители общественного транспорта.

По их словам, каждый раз они вынуждены искать водителей, чтобы они убрали машины. Нередко они находятся в салоне, но стоят на месте, мешая проезду.

«Никакой водительской солидарности. Из-за них мы срываем наш график», — жалуются водители.

В Бишкекском троллейбусном управлении о проблеме знают.

«По этому вопросу мы на постоянной основе работаем с ГУОБДД. Однако на каждой остановке пост не установишь», — отметил начальник БТУ Артур Омурзаков.

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