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Выборы

Номанжан Аркабаев: С Темиром Сариевым в Кыргызстан придет стабильность

Экс-депутат Жогорку Кенеша Номанжан Аркабаев поддерживает Темира Сариева. Политик заявил об этом на встрече в Баткенской области. Поддержать Сариева собралось несколько тысяч людей.

«За годы независимости у нас было много премьер-министров, но тех, кто на самом деле внес вклад в то, чтобы Кыргызстан развивался, можно сосчитать по пальцам. Темир Сариев один из тех, кто днем и ночью работал во благо нашей страны, и результаты его деятельности мы видим и сегодня. Многие только обещали улучшить жизнь людей. Сариев это начал делать: повысил зарплату учителям и работникам бюджетной сферы, вернул Кыргызстану 19 объектов, внедрил реформы по созданию условий для фермеров и работников сельского хозяйства. Представьте, что он может сделать на посту президента», — отметил политик.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 10.10.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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