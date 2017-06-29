Таалатбек Масадыков намерен баллотироваться в президенты Кыргызстана

Сегодня эксперт по региональной безопасности международного уровня Таалатбек Масадыков подал документы в ЦИК, чтобы баллотироваться на президентских выборах 15 октября. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Иду в качестве самовыдвиженца, хотя само слово мне не очень нравится. Но другого в законе Кыргызской Республики нет, а идти от какой-либо существующей партии не считаю возможным, поскольку в нашей стране институт политических партий еще не сложился. И вы, я уверен, видите это сами», - написал Масадыков на своей странице.

Согасно данным Министерства юстиции, Таалатбек Масадыков возглавляет Социалистическую партию Кыргызстана.

Он выпускник МГИМО, долгое время работал военным экспертом в системе ООН.

Напомним, ранее в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении на главный политический пост от главы ОО «Институт правового анализа» Риты Карасартовой, председателя ОО «Лига-Антикризис» Назарбека Нышанова, автора знаменитого «Зима не будет» Арстанбека Абдылдаева, лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, директора Бишкекского филиала латвийской фирмы «Маро» Сайнидина Султанидинова и главы Ассоциации отечественных производителей Бакыта Дегенбаева. Накануне подала заявление экс-министр образования Камила Шаршекеева.

От партии «Акшумкар» выдвинут экс-премьер-министр Темир Сариев.