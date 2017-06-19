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Выборы

Омурбек Текебаев участвует в президентских выборах как самовыдвиженец

Омурбек Текебаев участвует в президентских выборах как самовыдвиженец. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила член политсовета партии «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева.

По ее словам, еще 5 марта 2017 года партия «Ата Мекен» выдвинула в кандидаты президента своего лидера Омурбека Текебаева, «сидящего в застенках Госкомитета нацбезопасности по искусственно созданному уголовному делу».

«Сегодня Текебаев идет на выборы как самовыдвиженец, на что имеет полное право по Конституции. Это решение продиктовано тем, что мы не хотим, чтобы выдвижение ограничилось только одной партией. Мы считаем Текебаева лидером национального масштаба», — сказала Асия Сасыкбаева.

Юрист Канатбек Азиз подчеркнул, что нахождение Омурбека Текебаева в следственном изоляторе не ограничивает его право участвовать в выборах, поскольку есть презумпция невиновности.

Депутат парламента Наталья Никитенко отметила, что выборный процесс должен пройти открыто, честно и прозрачно.

Омурбек Текебаев стал вторым кандидатом в президенты, подавшим заявление в ЦИК. Первым оказался председатель общественного объединения «Лига — Антикризис» Назарбек Нышанов. Сегодня съезд партии «Акшумкар» утвердил кандидатом своего лидера Темира Сариева.

Официальное выдвижение претендентов на главный пост в стране началось 15 июня и продлится до 15 августа.
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