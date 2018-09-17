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Власть

«Ак-Шумкар» для Алмазбека Атамбаева. Почему экс-президент не получил награду

13 сентября на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина заявила, что экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву до сих пор не вручили знак отличия «Ак-Шумкар».

24.kg обратилось в аппарат главы государства за разъяснениями. Пресс-секретарь президента страны Толгонай Стамалиева отметила, что о присвоении награды Алмазбеку Атамбаеву действительно было заявлено в конце 2017 года.

«Но по каким-то причинам тогда экс-президент не изъявил желание получить эту награду. Сейчас данный вопрос в аппарате президента Кыргызской Республики не обсуждается», — прокомментировала Толгонай Стамалиева.

Напомним, о присвоении звания «Героя Кыргызской Республики» Алмазбеку Атамбаеву на церемонии инаугурации 24 ноября 2017 года заявил избранный глава государства Сооронбай Жээнбеков.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Алмазбека Атамбаева за выборы. «Прошедшие честные выборы — ваша заслуга. Вы достойны высокого звания Героя Кыргызской Республики и знака отличия «Ак-Шумкар». Первым же указом я намерен наградить вас, Алмазбек Шаршенович», — сказал тогда Сооронбай Жээнбеков.

В штабе партии социал-демократов пока не комментируют, почему Алмазбек Атамбаев до сих пор не изъявил желание получить награду.
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