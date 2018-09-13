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Власть

Алмазбеку Атамбаеву до сих пор не вручили высший знак отличия «Ак-Шумкар»

Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву не вручили знак отличия «Ак-Шумкар». Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, указ президента о присвоении Алмазбеку Атамбаеву звания Героя Кыргызской Республики вышел почти год назад, но до сих пор не был исполнен. «Награду ему так и не выдали. Кто должен это сделать? Указ подписан, нужно его исполнить. Или это личная неприязнь?» — спросила Ирина Карамушкина.

Ответственный секретарь Комиссии по государственным наградам Жылдыз Сманбаева ответила, что исполнение указа не входит в их компетенцию.

Напомним, на церемонии инаугурации Сооронбай Жээнбеков пообещал, что его первым указом в качестве главы Кыргызстана будет указ о присвоении Алмазбеку Атамбаеву звания Героя Кыргызской Республики и награждении его знаком отличия «Ак-Шумкар».

Спустя три дня «за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития Кыргызской Республики, а также проявленные политическую волю и мужество» Алмазбек Атамбаев получил наивысшую государственную награду.
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