Много тоев. Депутат предлагает ввести пятилетний мораторий на праздники

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жамангулов сегодня на заседании парламента предложил ввести пятилетний мораторий на праздники.

По его словам, в Кыргызстане слишком много тратят денег на проведение праздничных мероприятий, которые сопровождаются тоями.

«Надо прекращать эту практику и ввести мораторий на пять лет на проведение тоев. Два больших мероприятия мы проведем — Всемирные игры кочевников и 90-летие Чингиза Айтматова. Когда будут деньги, тогда и будем отмечать праздники», — предложил Акылбек Жамангулов.