Парламентская фракция СДПК исключит из своих рядов депутата Кожобека Рыспаева

Судьбу депутата Жогорку Кенеша, главы парламентского комитета по ТЭК Кожобека Рыспаева решат члены фракции СДПК, а после вынесут решение на обсуждение палаты. Об этом 24.kg сообщил лидер фракции социал-демократов Иса Омуркулов.

«Кожобека Рыспаева исключили из партии, следовательно, его должны исключить из фракции. То есть он становится свободным нардепом и не может возглавлять по регламенту комитет», — сказал Иса Омуркулов.

Он добавил, что вопрос, кто станет председателем комитета по ТЭК, решит палата.

Тем временем депутат Кожобек Рыспаев, которого недавно выгнали из партии СДПК, уверен, что останется главой комитета по ТЭК.