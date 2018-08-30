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Власть

Депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева выгнали из СДПК

Фото «Азаттыка». Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев

Депутата Кожобека Рыспаева исключили из СДПК. Об этом сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, своими действиями Кожобек Рыспаев поставил себя вне партии. «Он заявил, что в СДПК не было партийной деятельности, переговоров по поводу будущего страны и согласия. «Если будет доказана вина СДПК по ТЭЦ Бишкека, я не смогу оставаться в этой партии, потому что мы не жили в этой партии по-родственному», — процитировала нардепа Кундуз Жолдубаева.

Она добавила, что Кожобек Рыспаев выступает против нарушений на ТЭЦ Бишкека, но у всех сложилось мнение, что слишком явно он поддерживает бывшего директора ТЭЦ Омуркул уулу Нурлана, которого многие называют «главным виновником аварии».

«Да и сам депутат не отрицает, что именно он посоветовал Омуркул уулу Нурлана на эту должность. Мы также видим, что и после аварии с головы экс-директора даже волос не упал. Вместо допросов его постоянно приглашают на заседания Жогорку Кенеша и профильного комитета, которым руководит Кожобек Рыспаев», — заявила Кундуз Жолдубаева.

А ведь именно бывший директор приказал принять на баланс основные средства после модернизации ТЭЦ, включая злополучные плоскогубцы по $600.

Кундуз Жолдубаева
Отметим, согласно Регламенту Жогорку Кенеша и Закону «О статусе депутата», отобрать у Кожобека Рыспаева мандат не смогут, но и оставаться главой парламентского комитета по ТЭК он не имеет права, так как данный комитет по квоте у фракции СДПК.
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