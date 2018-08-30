Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев не понимает, за что его исключили из СДПК, и считает решение необоснованным. Об этом он заявил 24.kg.

По словам депутата, он никогда не говорил, что партия виновата в провале модернизации ТЭЦ Бишкека. «Я не мог такую глупость сказать. Это вина исполнительной власти. Причем здесь политическая организация? Ну раз посчитали нужным исключить, пожалуйста. Меня народ избирал», — сказал Кожобек Рыспаев.

Ни к членам политсовета, ни к лидеру партии я обращаться за разъяснением не собираюсь. Мандат у меня никто не может отобрать. Кожобек Рыспаев

Он добавил, что не собирается покидать пост главы парламентского комитета по ТЭК. «Это комитет Жогорку Кенеша, и я добросовестно исполняю обязанности. Почему меня должны лишить должности председателя? Да, этот комитет — квота СДПК, но из фракции меня пока не исключали. А кто возглавит комитет, так и вовсе вся палата решает, а не отдельные мои коллеги», — отметил Кожобек Рыспаев.

Ранее официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева распространила заявление, в котором объясняются причины исключения из партии Кожобека Рыспаева.