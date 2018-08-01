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Власть

Отставка мэра Каракола. Данияр Арпачиев рассказал свою версию

Мэр Каракола Данияр Арпачиев рассказал ИА «24.kg» подробности заседания горкенеша города, на котором депутаты выразили ему недоверие.

По его словам, в последние полгода между мэрией города и депутатами было противостояние. Перед сессией нардепы предложили Данияру Арпачиеву написать заявление об увольнении по собственному желанию. Однако он отказался.

«В феврале 2018 года я уже писал заявление на увольнение по собственному желанию. Но тогда премьер-министр Сапар Исаков не принял отставку. Я посчитал неправильным писать заявление еще раз. Тогда 13 депутатов внесли председателю горкенеша предложение о выражении мне недоверия. Присутствовали на заседании горкенеша 30 депутатов. Из них 28 проголосовали за вотум недоверия», — отметил Данияр Арпачиев.

«Почему депутаты решили выразить мне недоверие, я не знаю. Я не могу комментировать такие вопросы. Это только они могут сказать. Возможно, были какие-то политические мотивы. Но социально-экономические показатели в Караколе положительные. Планы по сбору налогов выполняются. В начале июля к нам приезжал премьер-министр. Я защитил программу развития Каракола», — отметил градоначальник.
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