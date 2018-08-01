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Власть

В Караколе депутаты выразили недоверие мэру Данияру Арпачиеву

Фото из Интернета. Мэр Каракола Данияр Арпачиев

Депутаты Каракольского городского кенеша выразили недоверие мэру Данияру Арпачиеву. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.

Накануне состоялось внеочередное заседание горкенеша. На повестку дня вынесли один вопрос — выражение недоверия мэру. В итоге за отставку проголосовали 30 из 31 депутата. Итоги голосования направили премьер-министру, который и примет окончательное решение.

Отметим, Данияр Арпачиев стал вторым градоначальником, который лишился должности из-за выражения недоверия. Ранее отправили в отставку мэра Бишкека Албека Ибраимова, в отношении  которого возбудили уголовное дело о коррупции.
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