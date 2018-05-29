Стало известно, какую работу предложили экс-вице-мэру Бишкека Айгуль Рыскуловой

Теперь уже бывшему вице-мэру Бишкека Айгуль Рыскуловой предложен пост министра труда и социального развития. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.

Сама Айгуль Рыскулова не комментирует свой уход из столичной мэрии, где она проработала четыре года, курируя социальную сферу. Сегодня на сессии Бишкеского горкенеша некоторые депутаты предложили наградить Айгуль Рыскулову орденом, отмечая ее хорошую работу.

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Напомним, ранее депутаты Жогорку Кенеша критиковали работу пока еще министра труда и социального развития Таалайкул Исакуновой.

В частности, депутат Аида Касымалиева отмечает, что на местах полная неразбериха по суйунчу, сотрудники министерства в регионах жалуются, что не получили положения по новому закону. Она напомнила, что с 2012 года правительство обещает матерям детей с ограниченными возможностями здоровья признать их труд и выплачивать зарплату, обеспечить медицинское страхование и право на получение пенсии. С того же времени кабмин обещал всем лицам с ограниченными возможностями здоровья повысить размеры социальных пособий до прожиточного минимума.

Реализацию закона о государственных пособиях профильное ведомство фактически провалило.

Айгуль Рыскуловой 23 ноября исполнится 54 года. Родилась в Бишкеке. Имеет два высших образования. Трудовую деятельность начала в 1982 году секретарем суда. Работу профильного ведомства знает не понаслышке. В 1992 году была назначена начальником сводно-экономического управления Министерства труда и социальной защиты КР.

Работала начальником Главного управления социальной защиты, директором Государственного департамента занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты КР, руководителем аппарата Социального фонда КР, первым замом председателя Социального фонда КР.

2006 год — председатель Государственного комитета КР по миграции и занятости. В 2010-м назначена министром труда, занятости и миграции. В 2011 году назначена министром по социальной защите населения. В 2012-м — глава ГРС. С 2014-го — вице-мэр Бишкека.