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Власть

Депутаты требуют отставки министра соцразвития из-за закона о суйунчу

Депутаты считают, что министр социального развития Таалайкуль Исакунова должна уйти в отставку из-за недостаточной работы по закону о государственных пособиях. Об этом заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Таалайкуль Исакунова признала, что недоработки правительства по закону есть, поэтому возникла необходимость его пересмотра. Ряд депутатов посчитали, что признание ошибок должно стать основанием для отставки чиновника. Однако за министра заступился депутат Дастан Бекешев.

Законопроект о суйунчу разрабатывали депутаты. И принимали его мы. Почему сейчас из-за наших действий должен уходить министр? Мы, депутаты, тоже должны нести ответственность за свои решения.

Дастан Бекешев
Его поддержал и парламентарий Акылбек Жапаров. Он предложил вернуться к вопросу об отставке Таалайкуль Исакуновой через три месяца, когда чиновники ведомства будут защищать поправки в закон о госпособиях.

«Если она не сможет защитить и обосновать поправки, тогда и будем говорить об отставке. А сейчас пусть работает и вносит нужные изменения, которые так просит правительство», — заключил Акылбек Жапаров.
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