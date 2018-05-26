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Власть

Депутаты парламента предлагают уволить министра соцразвития

Депутаты парламента Дастан Бекешев и Аида Касымалиева предлагают уволить министра труда и социального развития Таалайкуль Исакунову.

По словам Аиды Касымалиевой, на местах полная неразбериха по суйунчу, сотрудники министерства в регионах жалуются, что не получили положения по новому закону. Она напомнила, что с 2012 года правительство обещает матерям детей с ограниченными возможностями здоровья признать их труд и выплачивать зарплату, обеспечить медицинское страхование и право на получение пенсии. С того же времени кабмин обещал всем лицам с ограниченными возможностями здоровья повысить размеры социальных пособий до прожиточного минимума.

«В марте 2018 года министр обещала депутатам и народу, что с 1 июля 2018-го таким матерям начнут выплачивать зарплату и повысят размеры социальных пособий детям с инвалидностью. Но до сих пор, а уже почти июнь, решений правительства по этому поводу нет. В очередной раз кабмин обманул граждан Кыргызстана и делает соучастниками депутатов Жогорку Кенеша», — пишет нардеп.

Аида Касымалиева предлагает премьер-министру рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности министра труда и социального развития Таалайкуль Исакуновой за неисполнение решений по вопросам оплаты труда матерям детей с ОВЗ и повышения размеров соцпособий до прожиточного минимума. Она также согласна с мнением Дастана Бекешева уволить министра. Об этом нардеп сообщила ИА «24.kg».

Министр для комментариев пока не доступна.
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