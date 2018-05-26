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Власть
Сюжет: Противостояние на Макмале (50)

В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области новый аким

Айбека Кожошева назначили главой государственной администрации — акимом Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Как отмечается, распоряжение о назначении подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Одновременно с этим Айбека Кожошева освободили от ранее занимаемой должности заместителя акима Тогуз-Тороуского района.

Кстати, предыдущий глава района Тилек Идирисов лишился должности после беспорядков, в результате которых местные жители напали на золотодобывающую китайскую компанию и сожгли несколько зданий и технику.
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