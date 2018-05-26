Беспорядки в Тогуз-Торо. Китайские инвесторы пока не требуют возмещения ущерба

Представители китайской золоторудной компании —ОсОО «Джи Эл Макмал Девелопинг» пока не будут требовать от правительства Кыргызстана возместить ущерб. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

По их данным, предварительная сумма ущерба составила $2,3 миллиона. «Но мы пока не выдвигаем требований. Ждем, когда закончит работу межведомственная комиссия. Она представит свои цифры, тогда и будем разговаривать», — подчеркнули в ОсОО.

Читайте по теме Беспорядки в Тогуз-Торо. Милиция задержала 15 человек

В свою очередь члены межведомственной комиссии, куда входят чиновники акимиата Тогуз-Торо и администрации Джалал-Абадской области, рассказали ИА «24.kg», что они подсчетом ущерба не занимаются, а проводят только инвентаризацию сгоревших во время беспорядков зданий.

Ранее сообщалось, что уничтожены административный корпус, будка охранника, пять производственных зданий. Общая площадь повреждений составила 1 тысячу 836 квадратных метров.

По факту порчи имущества возбудили уголовное дело. Несколько местных жителей арестовали.