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Власть

Депутат предложил запретить ввоз в Кыргызстан старых машин

Депутат Улан Примов предложил запретить ввозить в Кыргызстан автомобили старше 2000 или 1995 годов выпуска. С таким заявлением он выступил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Заместитель главы Государственной регистрационной службы Айнура Туйбаева сообщила, что в Кыргызстане свыше миллиона единиц автотранспорта. Много поступало праворульных авто, но в 2015 году их ввоз запретили. Она добавила, что в республике нет запрета на ввоз машин исходя из года их выпуска.

«Надо ввести запрет на регистрацию или ввоз в Кыргызстан автомобилей старше 2000 или 1995 годов выпуска. Если все барахло ввозят в Кыргызстан и мы все регистрируем, что будет с экологией и дорожной безопасностью?» — заявил Улан Примов.

Айнура Тойбаева сообщила, что есть косвенный барьер. Если автомобиль выпустили более 12 лет назад, то стоимость его регистрации довольно высока.
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