О некоторых мерах, принимаемых в рамках проводимой судебной реформы

В целях принятия неотложных мер по подготовке к практическому применению и эффективной реализации Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения», вводимых в действие с 1 января 2019 года Законом Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» от 24 января 2017 года № 10, Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях от 13 апреля 2017 года № 58, вводимого в действие с 1 января 2019 года, и иных законов Кыргызской Республики, вступивших и вступающих в силу в рамках проводимой судебной реформы, постановляю:

1. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

1) обеспечить эффективное выполнение Плана мероприятий по реализации Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, законов Кыргызской Республики «О пробации», «Об основах амнистии и порядке ее применения», утвержденного распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 14 апреля 2017 года № 120-р, а также ускорить необходимую корректировку указанного Плана с учетом замечаний и предложений членов Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики;

2) с привлечением соответствующих министерств, а также других органов исполнительной власти:

— профинансировать в качестве первоочередных мероприятия по введению в действие и внедрению положений новых кодексов и иных сопутствующих законов;

— ускорить необходимые мероприятия по подготовке к введению в действие и внедрению положений новых кодексов и иных сопутствующих законов с активным привлечением Адвокатуры Кыргызской Республики, включая проработку концепции создания специального фонда и дорожной карты по внедрению института для возмещения ущерба потерпевшим и активизацию Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики с определением соответствующего финансирования;

— ускорить разработку и принятие в приоритетном порядке нормативных правовых актов, вытекающих из новых кодексов и законов, с последующим внесением отдельных из них в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики;

3) совместно с соответствующими государственными органами Кыргызской Республики:

— оказать содействие в реализации процессов интеграции имеющихся информационных систем и баз данных с автоматизированной системой Единого реестра преступлений и проступков в срок до 1 июля 2018 года;

— ускорить создание Единого реестра нарушений с последующей его интеграцией с Единым реестром преступлений и проступков и функционированием в перспективе как Единого реестра преступлений, проступков и нарушений;

— совместно с техническим оператором по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматизированных систем Единого реестра преступлений и проступков и Единого реестра нарушений, определенным Правительством Кыргызской Республики, провести неотложные мероприятия по разработке и апробации программного обеспечения указанных систем в срок до 1 октября 2018 года;

— провести обучающие мероприятия для сотрудников всех правоохранительных и иных органов, вовлеченных в работу с автоматизированной системой Единого реестра преступлений и проступков, в срок до 15 декабря 2018 года;

4) усилить контроль за государственными органами по подготовке ими поэтапного введения в действие института пробации;

5) обеспечить безусловное исполнение мероприятий по реализации Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения», возложив на руководителей ответственных министерств и ведомств персональную ответственность;

6) один раз в квартал представлять Совету по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики информацию о процессе работы по реализации (внедрению) кодексов и иных законов Кыргызской Республики.

2. Рекомендовать Верховному суду и Совету судей Кыргызской Республики:

1)провести необходимые организационно-распорядительные мероприятия по введению процессуальной фигурыследственного судьи, вытекающие из положений нового Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, включая внесение изменений в штатное расписание местных судов;

2) доработать положения проекта Государственной целевой программы развития судебной системы Кыргызской Республики с учетом предложений и замечаний членов Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, поступивших заключений государственных органов, после чего внести в Правительство Кыргызской Республики доработанный проект программы для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.

3. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики ускорить проработку и принятие Государственной целевой программы развития судебной системы Кыргызской Республики на ближайшие годы.

4.Рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики рассмотреть вопрос введения временного моратория сроком до 1 года на внесение каких-либо изменений в новые Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о проступках, Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, за исключением изменений по приведению вышеназванных нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики и разработки проектов законов в целях уточнения положений производства по исполнению судебных решений и реализации проекта «Умный город».

5. Государственным средствам массовой информации обеспечить информационное сопровождение хода подготовки по реализации новых кодексов и иных законов Кыргызской Республики.

6. Секретариату Совета безопасности Кыргызской Республики образовать экспертную рабочую группу по мониторингу мероприятий, проводимых в рамках Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, по эффективной реализации кодексов и иных законов при отправлении правосудия.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбеков