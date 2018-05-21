Дело Текебаева. Нестыковки, подмена дат и прочие нарушения по версии депутата

Председатель парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко сегодня на пресс-конференции рассказала о нестыковках в уголовном деле Омурбека Текебаева.

По ее словам, в показаниях Леонида Маевского фигурировала дата — 12 июня. Омурбек Текебаев в это время был в Норвегии. Потом озвучили, что переговоры прошли 13 мая 2010 года.

«Почему изменили дату? Маевский в мае остановился в гостинице «Хаятт». ГКНБ запросил информацию о Леониде Станиславовиче Маевском. По данным гостиницы, у них останавливался Леонид Борисович Маевский с другими паспортными данными. Кроме того, у Маевского нет отметки о пересечении границы», — сказала Наталья Никитенко.

Переговоры якобы продолжились в этноцентре «Супара», как сказали суду Модин и Маевский, «ближе к вечеру, когда солнце стояло высоко».

«Омурбек Текебаев в это время был на конституционном совещании в отеле «Пинара». Оно началось в 16.30. Текебаев пришел с опозданием. По табуляграмме установлено, что Модин с утра и до 19.00 физически находился в центре Бишкека, а не в «Супаре». Бишкекский городской суд также делал запрос о месте нахождения Модина, но не дождался ответа и вынес решение», — отметила Наталья Никитенко.

Кроме того, она пояснила, что Дуйшенкул Чотонов, будучи министром чрезвычайных ситуаций, не мог выступать посредником и организатором переговоров.

«13 мая в 11.21 он вылетел с летного поля «Фрунзе-1» на вертолете в Ош. Этому свидетельствуют выписки с аэродрома и встречи. Эти обстоятельства позволяют вновь вернуться к рассмотрению уголовного дела», — добавила депутат.