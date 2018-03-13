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Власть

ЦИК придумал, как проверять кандидатов в депутаты на наличие иного гражданства

Комиссия по выборам и проведению референдумов в Кыргызстане придумала, как проверять кандидатов в депутаты на наличие двойного гражданства. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центризбиркоме.

По словам члена комиссии Гульнары Джурабаевой, претенденты на мандат станут заполнять специальное заявление, которым дают согласие на проверку их персональных данных. На основании заявления устанавливается и то, является ли кандидат гражданином другого государства. То есть отправляются запросы в другие страны. Но тут есть нюансы. Как пояснил ИА «24.kg» юрист Канатбек Азиз, ответы могут прийти слишком поздно, и кандидата уже зарегистрируют или даже изберут в парламент. «Единственный механизм наказания — отъем мандата», — отметил он.

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Однако в ЦИК за умышленное сокрытие сведений об ином гражданстве предлагают наказывать уголовно.

Вопрос двойного гражданства вновь стали широко обсуждать после задержания в Алматы во время спецоперации 15-16 февраля депутата Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбека. Он проходит по делу о контрабанде. Госорганы Казахстана официально уведомили МИД Кыргызстана о том, что Асылбек уулу Дамирбек имеет гражданство РК.
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