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Власть

Президент Кыргызстана о семье, братьях, их вмешательстве в его работу

Президент Кыргызстана, вступивший в должность 24 ноября 2017 года, сегодня впервые встретился с руководителями ведущих СМИ и аккредитованными при МИД КР иностранными журналистами. Сооронбай Жээнбеков провел встречу в формате вопросов и ответов.

Главу государства спросили о его брате Асылбеке Жээнбекове — насколько он влияет на самого Сооронбая Жээнбекова, намерен ли создать свою политическую партию и каковы отношения в семье с точки зрения политических взглядов, учитывая, что семья президента большая.

«СДПК существует с 1995 года. Это значит более 20 лет. Во время президентских выборов 2009 года Алмазбек Атамбаев был премьер-министром, Асылбек — депутатом Жогорку Кенеша. Потом еще дважды он (младший брат) избирался в парламент. В самые тяжелые времена Асылбек всегда был с СДПК», — рассказал Сооронбай Жээнбеков.

Он назвал слухами намерения Асылбека Жээнбекова якобы создать свою партию, чтобы с ней идти на выборы депутатов ЖК в 2020 году.

У меня одна партия — это народ.

Сооронбай Жээнбеков
«Ни у меня, ни у моих братьев нет таких намерений — создавать новую партию», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он признался, что знает о том, что в некоторых СМИ тему его семьи поднимают регулярно, говорят о родственниках.

«Нас было одиннадцать братьев и сестер. Сейчас осталось восемь. Мы должны быть вдалеке от сплетен», — сказал президент

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что они (братья и сестры) никогда не будут выпрашивать у него должности.

«Они все могут обеспечить свои семьи. Одна моя сестра учитель. Вторая — медик. Еще одна сестра — жена дипломата и живет с семьей в Иране», — рассказал президент.

По его словам, Асылбек Жээнбеков никогда не позволит себе решать какие-то вопросы, тем более политические, за спиной брата-президента.

Я никогда не позволю своим братьям, членам семьи вмешиваться в мою работу. Через шесть лет я должен ходить с гордо поднятой головой и не стыдиться смотреть в глаза людям.

Сооронбай Жээнбеков

«Я впервые сегодня озвучу эти имена. Акаев, Бакиев — мы все помним, как они ушли с должности. Я так уходить не буду. Я хочу честно смотреть в глаза своему народу и не стыдиться», — отметил глава государства.

Сооронбай Жээнбеков пошутил, что благодарен журналистам, которые во время предвыборной президентской кампании-2017 рассказали, сколько братьев, сестер и близких родственников у кандидатов на главный пост страны — Омурбека Бабанова и Бакыта Торобаева.

«Их же гораздо больше, чем у меня», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент призвал журналистов и гражданских активистов, если они узнают какие-либо факты о попытке его родственников вмешаться в большую политику, сразу сообщать.
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