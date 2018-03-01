Нурбек Абасканов выдал лицензию своей фирме. Ведется служебное расследование

«Проводится служебное расследование по факту выдачи лицензии в отношении председателя Госкомитета информационных технологий и связи Нурбека Абасканова», — сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ правительства.

По его данным, распоряжением премьер-министра Сапара Исакова образована комиссия по проведению служебного расследования. Проверка проводится по факту того, лицензионная комиссия Госагентства связи (ГАС) выдала лицензию фирме, среди учредителей которой числится Нурбек Абасканов. ГАС, напомним, работает при Госкомитете.

Лицензионная комиссия заседала 22 февраля 2018 года. Ее решением пять компаний и четыре индивидуальных предпринимателя получили лицензии. Среди прочих в списке оказалось ОсОО IC BEST («АйСи Бест»), занимающееся электрической связью. Оно получило бессрочную лицензию. Именно в учредителях этой компании числится Нурбек Абасканов.