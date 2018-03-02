Ситуация на пункте «Достук». Вице-премьер-министр лично проверит КПП

Премьер-министр Сапар Исаков на встрече с вице-премьер-министром Даиром Кенекеевым поручил усилить работу по увеличению пропускной способности КПП «Достук-автодорожный». Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, Сапар Исаков и Даир Кенекеев обсудили исполнение поручений по урегулированию ситуации, сложившейся на КПП в Ошской области.

Даир Кенекеев отметил, что согласно поручению, пропускная способность на КПП «Достук-автодорожный» увеличена. Установят еще четыре кабины.

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Кроме того, Сапар Исаков особо обратил внимание на соблюдение общественного порядка, обеспечение безопасности граждан во время нахождения на пункте пропуска и при прохождении государственной границы.

Глава правительства поручил Даиру Кенекееву провести проверку хода исполнения поручений на месте, в связи с чем вице-премьер-министр отправится с рабочей поездкой в Ошскую область сегодня.

Пропускная способность КПП после проведенных мероприятий увеличилась в 1,7 раза и составляет более 7 тысяч человек в сутки.

Ранее очевидцы сообщили, что на КПП «Достук» на кыргызско-узбекской границе застряли в очереди полторы тысячи человек и пограничники не справляются с наплывом людей.

В сентябре 2017 года Узбекистан снял ограничения на пересечение границы с КР.