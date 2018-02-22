Двойное гражданство депутата Асылбек уулу Дамирбека невозможно было установить

Невозможно установить, есть ли у кандидатов в депутаты парламента или президенты страны двойное гражданство. Об этом ИА «24.kg» заявил юрист Канатбек Азиз. В 2015 году он возглавлял рабочую группу ЦИК, которая отвечала за регистрацию кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

По его словам, установить факт наличия гражданства другой страны у претендента на депутатский мандат невозможно.

«Другие государства просто не предоставляют информацию, даже если направлен запрос. По базе ГРС КР Асылбек уулу Дамирбек проходит как гражданин Кыргызстана», — сказал Канатбек Азиз.

Он добавил, если в ЦИК КР поступит подтверждение другого гражданства, то Асылбек уулу Дамирбек лишится депутатского мандата. Никакого наказания он не понесет, поскольку в законодательстве КР это не прописано.

МИД Казахстана направил ноту в МИД Кыргызстана, уведомив о том, что ранее арестованный в Алматы депутат Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек имеет гражданство РК.