МИД подтвердил наличие гражданства Казахстана у арестованного депутата

МИД Казахстана направил ноту в МИД Кыргызстана, уведомив о том, что ранее арестованный в Алматы депутат Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек имеет гражданство РК. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники во внешнеполитическом ведомстве КР.

Уточняется, что между двумя ведомствами в связи с завершенной в Казахстане широкомасштабной спецоперацией по пресечению противоправной деятельности продолжается официальная переписка в связи с тем, что в Алматы ранее были задержаны граждане Кыргызской Республики.

По данным Генпрокуратуры РК, задержано 35 подозреваемых лиц, в числе которых три гражданина Кыргызстана, должностные лица таможенных органов, пограничной службы, брокеры, посредники, а также члены организованных преступных групп. 33 из них с санкции суда арестованы.

Спецоперации предшествовала длительная оперативная разработка. Вскрыты и задокументированы устойчивые схемы контрабанды товаров народного потребления через таможенные посты «Алтынколь», «Калжат» и «Хоргос» на казахстанско-китайском, «Кордай» и «Карасу» на казахстанско-кыргызском и «Сарыагаш», «Казыгурт», «Атамекен», «Капланбек» на казахстанско-узбекском участках границы.