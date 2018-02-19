Спецоперация в Алматы. Подробности задержания депутата парламента Кыргызстана

В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали подробности спецоперации, которая прошла 15-16 февраля на приграничных территориях страны.

Уточняется, что Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности при координации Генеральной прокуратуры РК проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в городе Алматы.

Задержано 35 подозреваемых лиц, в числе которых три гражданина Кыргызстана, должностные лица таможенных органов, пограничной службы, брокеры, посредники, а также члены организованных преступных групп. 33 из них с санкции суда арестованы.

Спецоперации предшествовала длительная оперативная разработка. Вскрыты и задокументированы устойчивые схемы контрабанды товаров народного потребления через таможенные посты «Алтынколь», «Калжат» и «Хоргос» на казахстанско-китайском, «Кордай» и «Карасу» на казахстанско-кыргызском и «Сарыагаш», «Казыгурт», «Атамекен», «Капланбек» на казахстанско-узбекском участках границы.

Контрабандный товар ввозили в Казахстан из Китая напрямую, а также через Кыргызстан с применением теневых схем таможенного администрирования и поддельных документов.

На казахстанско-узбекистанском участке госграницы таможенники получали взятки за ускоренное прохождение товаров через пункты таможенных пропусков. Причастные к контрабанде лица предпринимали попытки заручиться покровительством специальных и правоохранительных органов путем передачи крупных денежных вознаграждений. Оксана Лоскутова

Подозреваемым содействовали отдельные должностные лица таможенных органов и пограничной службы, обеспечивавшие таможенное оформление по заниженным ставкам и сопровождение груза. Товары направляли в крупные города Казахстана и Российской Федерации.

«Всего проведенными мероприятиями ликвидировано восемь ОПГ. Начаты досудебные расследования по фактам экономической контрабанды, создания, руководства и участия в организованной преступной и транснациональной преступной организации и взяточничества. С санкции суда проведено 76 обысков, в ходе которых изъята значительная сумма денежных средств в национальной и иностранных валютах, ювелирные изделия, правоустанавливающие бухгалтерские документы и таможенные декларации. Задержаны две автомашины с контрабандным грузом. Происхождение денежных средств и материальных ценностей будет проверено в рамках досудебного расследования», — сообщила Генеральная прокуратура Казахстана.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ануар Жайнаков сообщил, что Департамент консульской службы МИД РК 16 февраля 2018 года официально уведомил Посольство Кыргызстана в Астане о задержании граждан Кыргызской Республики.

Среди задержанных во время спецоперации в Алматы действительно оказался депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбек.