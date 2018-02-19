Жогорку Кенеш не будет вмешиваться в расследование по делу уулу Дамирбека

Парламент и спикер Дастанбек Джумабеков не будут вмешиваться в расследование дела депутата Асылбека уулу Дамирбека. Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу.

По его словам, это дело не связано с Жогорку Кенешем, оно касается только самого депутата. «Если на депутата возбуждается уголовное дело, идет расследование или суд. Спикер и Жогорку Кенеш не вмешивались и вмешиваться не будут. Согласно регламенту, депутат сам несет ответственность, если будет доказана его вина», — сказал Ибраим Нуракун уулу.

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Ранее во фракции «Кыргызстан» заявили: есть информация, что депутат не имеет отношения к предъявленным обвинениям.

Сегодня Асылбек уулу Дамирбеку, а также двум гражданам КР - Чингизу Абакирову и Уланбеку Мурадилову официально предъявили обвинения по статьям 234 («Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций»), 264 («Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации») Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Всех трех задержали в ходе спецоперации в Казахстане 15-16 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте всех троих сроком на два месяца.

Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности при координации Генеральной прокуратуры РК проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы.

Задержано 35 подозреваемых, в числе которых три гражданина Кыргызстана, должностные лица таможенных органов, пограничной службы, брокеры, посредники, а также члены организованных преступных групп. С санкции суда 33 из них арестованы.

По версии следствия, контрабандный товар ввозили в Казахстан из Китая напрямую, а также через Кыргызстан с применением теневых схем таможенного администрирования и поддельных документов.