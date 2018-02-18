Спецоперация в Алматы. Депутат Жогорку Кенеша арестован на время следствия

Суд Алматы вынес решение об аресте всех 29 задержанных во время спецоперации 15-16 февраля, в том числе депутата Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Асылбека уулу Дамирбека. Об этом сообщают СМИ.

Известно, что в ходе спецоперации также задержаны кыргызстанцы Чингиз Абакиров и Уланбек Мурадилов. О последнем известно, что на него в Кыргызстане зарегистрировано шесть компаний.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что 15-16 февраля этого года при координации с Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы.Задержано 29 подозреваемых, в том числе и двое кыргызстанцев.

Асылбек уулу Дамирбек, Чингиз Абакиров и Уланбек Мурадилов ранее работали в ЗАО «Альфа Телеком». Следствием, которое сейчас проводит КНБ РК, им предъявлены обвинения в контрабанде.