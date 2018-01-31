18:00
-6
USD 68.39
EUR 84.69
RUB 1.21
Власть

В парламенте настаивают, чтобы премьер-министр ответил за аварию на ТЭЦ Бишкека

Депутаты настаивают на том, чтобы премьер-министр ответил за аварию на ТЭЦ Бишкека. С таким предложением они выступили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Парламентарии считают недостаточными извинения Сапара Исакова перед горожанами. Они не понимают, почему глава правительства больше ничего не поясняет.

По мнению ряда депутатов, первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев назначен недавно, подготовку к отопительному сезону он не начинал, поэтому ответить за все не сможет.

Вопрос аварии на ТЭЦ Бишкека включен в повестку сегодняшнего дня заседания Жогорку Кенеша. На него приглашены все руководители энергокомпаний и Национального энергохолдинга.

Накануне вечером Сапар Исаков принял решение рекомендовать ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева и директора ТЭЦ Бишкека Омуркул уулу Нурлана.
Ссылка:
просмотров: 2350
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша до сих пор не получили отчет по модернизации ТЭЦ
Какая зарплата у главы Энергохолдинга Айбека Калиева
Депутат о том, что цех химической очистки воды для нового блока ТЭЦ не построен
Сапар Исаков вступился за главу Энергохолдинга, допустившего коллапс в Бишкеке
Если горожане подадут в суд, ТЭЦ Бишкека обанкротится
Энергетикам, допустившим коллапс в Бишкеке, премьер-министр больше не верит
Премьер-министр тоже задавал вопрос, почему не запустили новый блок ТЭЦ Бишкека
Авария на ТЭЦ. Правительство проверит, куда делись $386 миллионов
Как потратили $386 миллионов на модернизацию ТЭЦ? Ответа требуют депутаты
Депутаты парламента признали, что вина за аварию на ТЭЦ Бишкека лежит и на них
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;правительстве назвали первые имена виновных Авария на ТЭЦ. В правительстве назвали первые имена виновных
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22-26 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 января
В&nbsp;пример депутатам. Вице-мэр Бишкека готов подвозить попутчиков бесплатно В пример депутатам. Вице-мэр Бишкека готов подвозить попутчиков бесплатно
Сапар Исаков попросил прощения у&nbsp;жителей за&nbsp;сложившуюся в&nbsp;Бишкеке ситуацию Сапар Исаков попросил прощения у жителей за сложившуюся в Бишкеке ситуацию
Бизнес
Абоненты MegaCom могут пользоваться &laquo;Одноклассниками&raquo; бесплатно Абоненты MegaCom могут пользоваться «Одноклассниками» бесплатно
7&nbsp;смартфонов с&nbsp;отличной камерой. Лучшие в&nbsp;O!Store 7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store
Удобны&nbsp;ли АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; для людей с&nbsp;ограниченными возможностями здоровья? Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?
MegaCom приглашает в&nbsp;новый фирменный салон в&nbsp;селе Кызыл-Адыр MegaCom приглашает в новый фирменный салон в селе Кызыл-Адыр