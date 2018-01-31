В парламенте настаивают, чтобы премьер-министр ответил за аварию на ТЭЦ Бишкека

Депутаты настаивают на том, чтобы премьер-министр ответил за аварию на ТЭЦ Бишкека. С таким предложением они выступили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Парламентарии считают недостаточными извинения Сапара Исакова перед горожанами. Они не понимают, почему глава правительства больше ничего не поясняет.

По мнению ряда депутатов, первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев назначен недавно, подготовку к отопительному сезону он не начинал, поэтому ответить за все не сможет.

Вопрос аварии на ТЭЦ Бишкека включен в повестку сегодняшнего дня заседания Жогорку Кенеша. На него приглашены все руководители энергокомпаний и Национального энергохолдинга.

Накануне вечером Сапар Исаков принял решение рекомендовать ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева и директора ТЭЦ Бишкека Омуркул уулу Нурлана.