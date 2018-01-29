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Власть

Сапар Исаков попросил прощения у жителей за сложившуюся в Бишкеке ситуацию

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков обратился к жителям города Бишкека в связи с ситуацией, сложившейся на ТЭЦ города Бишкека. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

«Понимаю всю тяжесть ситуации и то, что приходится испытывать горожанам в эти непростые дни. Как глава правительства прошу прощения за сложившуюся ситуацию. Не буду искать оправданий, но уверяю, что причины тщательно изучаются», — говорится в обращении.

Обещаю, что все виновные, независимо от занимаемых должностей, понесут наказание. При этом будут наказаны не простые работники, а руководители, ответственные за энергетический сектор, за процесс подготовки к осенне-зимнему сезону в стране, и в городе Бишкеке в том числе.

Сапар Исаков

«К расследованию причин сбоя оборудования на старых котлоагрегатах ТЭЦ привлечены правоохранительные органы. Хочу отметить, что благодаря тому, что модернизированная часть ТЭЦ работает в штатном режиме, удалось избежать более масштабных последствий. Если бы не была произведена реконструкция, то замерзли бы теплотрассы, введены были бы серьезные ограничения в подаче электроэнергии, пострадали бы другие инфраструктурные объекты, что нанесло бы еще больший ущерб экономике страны», — заявил премьер-министр.

Действительно, кризис выявил проблемы в энергетической отрасли и еще раз показал, что весь энергосектор страны нуждается в реформировании и модернизации, в повышении уровня прозрачности принимаемых решений, в повышении потенциала местных специалистов.

Сапар Исаков

«Правительство выделило эту работу в качестве приоритета. В настоящий момент все государственные органы работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления городской системы тепло- и водоснабжения. Благодарю всех за понимание и терпение», — говорится в сообщении.
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