Авария на ТЭЦ. В правительстве назвали первые имена виновных

Премьер-министр Сапар Исаков накануне вечером принял решение рекомендовать ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева и директора ТЭЦ Бишкека Омуркул уулу Нурлана.

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Глава правительства также поручил руководству Энергохолдинга рассмотреть вопрос освобождения этих руководителей от должности.

По инициативе оперативного штаба по восстановлению теплоснабжения в Бишкеке решено создать межведомственную комиссию по установлению причин срыва подачи тепловой энергии потребителям города с 26 января. Чиновники предложили включить в ее состав депутатов Жогорку Кенеша, представителей соответствующих государственных органов, специалистов в области энергетики и независимых экспертов.

Премьер-министр подчеркнул, что этот шаг является первоочередным. Дальнейшие действия по наказанию виновных лиц, проявивших халатное отношение к своим обязанностям, примут по окончании работы межведомственной комиссии.