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Власть

Объявлен ли экс-депутат Омурбек Бабанов в розыск? В ГКНБ уходят от ответа

В ГКНБ не смогли ответить на вопрос ИА «24.kg», объявлен ли в розыск теперь уже бывший депутат парламента Омурбек Бабанов. В ведомстве  лишь уточнили, что следствие идет, все необходимые мероприятия проводятся.  

В базе разыскиваемых Интерполом Омурбек Бабанов не числится.

Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера партии «Республика — Ата Журт» и других лиц.

Ему икриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время предвыборной агитации на встрече с жителями микрорайона «Амир-Тимур» в Оше 28 сентября.

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После президентских выборов Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан. По некоторым данным, он отправился в Карловы Вары (Чехия) на лечение. Сейчас он находится в Москве (Россия).

После уголовного преследования Омурбек Бабанов заявил о том, что он уходит из политики.
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