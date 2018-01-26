Объявлен ли экс-депутат Омурбек Бабанов в розыск? В ГКНБ уходят от ответа

В ГКНБ не смогли ответить на вопрос ИА «24.kg», объявлен ли в розыск теперь уже бывший депутат парламента Омурбек Бабанов. В ведомстве лишь уточнили, что следствие идет, все необходимые мероприятия проводятся.

В базе разыскиваемых Интерполом Омурбек Бабанов не числится.

Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера партии «Республика — Ата Журт» и других лиц.

Ему икриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время предвыборной агитации на встрече с жителями микрорайона «Амир-Тимур» в Оше 28 сентября.

Читайте по теме Без мандата. В ЦИК поступило правильно оформленное письмо Омурбека Бабанова

После президентских выборов Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан. По некоторым данным, он отправился в Карловы Вары (Чехия) на лечение. Сейчас он находится в Москве (Россия).

После уголовного преследования Омурбек Бабанов заявил о том, что он уходит из политики.