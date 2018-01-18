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Власть

Сапар Исаков: Мы не должны ждать инвесторов, необходимо самим искать их

«Мы не должны ждать инвесторов, нам необходимо самим искать их, создавая максимально благоприятные условия», — заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации Вероникой Ульман. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, глава правительства отметил динамичное развитие двусторонних отношений между Кыргызстаном и Швейцарией.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы страна не только не сходила с правильного трека развития, но и сделала качественный рывок в улучшении жизни граждан. Одной из главных задач государства в этом направлении является привлечение инвестиций в страну. Как вам известно, в ближайшее время запланирован рабочий визит в Швейцарию, где я намерен провести ряд встреч в целях привлечения дополнительных инвестиций в КР», — подчеркнул Сапар Исаков.

аппарата правительства КР
Фото аппарата правительства КР. Сапар Исаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии Вероникой Ульман

Премьер-министр рассказал о планах правительства на ближайшую перспективу — в частности, о реформах в сфере налогообложения, системе госзакупок и государственного управления.

Посол Вероника Ульман, в свою очередь, выразив готовность Швейцарии к дальнейшему расширению и укреплению двусторонних отношений с Кыргызстаном, отметила налаженное сотрудничество во многих секторах.

Как сообщается, стороны также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, совместную работу по реформированию государственного сектора, развитию частного сектора, управлению водными ресурсами, построению мира и демократизации общества.
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