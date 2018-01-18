Ирина Карамушкина об усыновлении двух маленьких девочек против их воли

Депутат Ирина Карамушкина сегодня на заседании парламента рассказала, как детей усыновили против их воли, отдав семье иностранцев.

По данным Ирины Карамушкиной, руководство Чуйского дома-интерната, расположенного в Токмаке, пыталось при содействии высокопоставленных чиновников из отдела, курирующего усыновление, при Министерстве социального развития и представителей одной из НПО передать двух маленьких сестер американской семье. Однако этих детей хотела усыновить супружеская пара из Кыргызстана.

По словам депутата, когда потенциальные приемные родители приезжали навестить девочек, директор дома-интерната и ее заместители говорили, что девочек нет, они в больнице. На самом деле сестры были в интернате. Их прятали.

«У нас есть доказательства, как малышек ночью вывозили, чтобы они встретились с американцами. Они плакали, просили их не отдавать. Я требую возбуждения уголовного дела по этим фактам. Нам известны случаи, когда специально разделяли единоутробных детей, чтобы передать их иностранцам», — сказала Ирина Карамушкина.

Она считает, что бездетные семьи из Кыргызстана должны иметь право приоритета при усыновлении. Ирина Карамушкина также предложила постепенно упразднить все дома-интернаты.

Напомним, в КР более 130 тысяч детей-сирот.