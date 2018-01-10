В Кыргызстане 2018-й объявлен Годом развития регионов

Президент Сооронбай Жээнбеков объявил 2018 год в Кыргызстане Годом развития регионов. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, соответствующий указ главы государства, подписанный 9 января, станет базовым документом развития регионов.

«В 2018 году должна быть заложена основа для системных изменений в развитии регионов. Это потребует совместных усилий всех ветвей власти, гражданского сектора. Даны конкретные рекомендации Жогорку Кенешу, правительству, которые непосредственно касаются развития регионов, будут разработаны долгосрочные комплексные программы для каждого региона, утверждены стандарты планирования сел, городов и других территориальных единиц», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что в его бытность премьер-министром страны разработаны и приняты Концепция развития регионов, Программа обеспечения населения чистой питьевой водой и Программа улучшения ирригации в стране. Глава государства подчеркнул, что указ придаст мощный импульс осуществлению этих программ.

Мы не должны допускать дисбаланса в развитии регионов, бюджетные и инвестиционные средства должны быть распределены планово согласно потребностям регионов. Сооронбай Жээнбеков

Как сообщается, президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что особое внимание будет уделено созданию новых рабочих мест в регионах, что приведет к снижению процессов внутренней и внешней миграции. Усилия будут направлены на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, поддержку экспортного потенциала регионов, создание условий для поддержки малого, среднего предпринимательства, привлечение инвестиций для экономического развития регионов.