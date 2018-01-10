Подписан указ об объявлении 2018 года Годом развития регионов

Достижение долгосрочных целей стратегического развития Кыргызской Республики неразрывно связано в первую очередь с задачами повышения качества жизни граждан на территории всей страны.

За последние годы в Кыргызстане приняты существенные меры по повышению потенциала регионов, особенно в части развития соответствующей инфраструктуры. Ведется строительство и реконструкция автомобильных дорог, электрических сетей, учреждений образования. В регионах отмечается также рост числа введенных в эксплуатацию новых объектов первичной медико-санитарной помощи. Поставлена задача обеспечить чистой питьевой водой каждый населенный пункт. Улучшился доступ населения к информации, в том числе через цифровое телевещание и интернет. Сделаны первые шаги по предоставлению государственных услуг на местах с помощью цифровых технологий, без обязательного посещения гражданами государственных органов.

Началось формирование региональной специализации. Принятая в 2017 году Правительством Кыргызской Республики Концепция региональной политики на период 2018-2022 годы направлена на создание опорных центров роста на базе 20 пилотных городов Кыргызстана. Улучшилось финансирование и сохранены льготы для сельскохозяйственных производителей, перерабатывающей промышленности. Утверждена государственная программа развития ирригации на период 2017-2026 годы.

Вместе с тем в силу ряда факторов намеченные программы реализуются не в полном объеме. Принимаемые меры по социально-экономическому развитию регионов к настоящему времени не приобрели системного характера. В большинстве программ развития преобладает секторальный подход, зачастую без учета местной специфики. Не утверждены современные стандарты планирования и развития инфраструктуры населенных пунктов и других территориальных единиц. Не выработана система прямой и обратной связи между центральными органами государственной власти и местными государственными администрациями, органами местного самоуправления.

Для формирования системного подхода и единой общегосударственной политики по комплексному развитию регионов Кыргызской Республики требуется принятие новых серьезных решений, в том числе законодательного характера.

Необходимо преодолеть существующий субъективный подход к распределению бюджетной, кредитной и грантовой помощи, приводящий к дисбалансу в развитии регионов. Обновление критериев и стандартов территориального планирования позволит учесть плотность населения, географические особенности каждого села, района, области. Их новый облик должен учитывать потребности населения регионов для полноценной жизнедеятельности, включая доступ к качественному образованию, воспитанию, занятиям творчеством, искусствами и спортом.

Важное значение для экономического развития регионов имеет создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса. Предоставление широких инвестиционных возможностей приведет к созданию новых рабочих мест, снижению процессов внутренней и внешней миграции.

Требует пересмотра система государственного управления и самоуправления на региональном и местном уровнях. Сложившаяся в первые годы независимости практика взаимоотношений органов власти в центре и на местах требует глубокого анализа и внесения существенных корректировок. Усиление полномочий и потенциала местных государственныхадминистраций, установление эффективного взаимодействия государства и местных органов самоуправления укрепит территориальное управление по горизонтали, сократит бюрократию и повысит доверие к власти со стороны местного сообщества.

В 2018 году должна быть заложена основа для системных изменений в развитии регионов. Это потребует концентрации внимания и активных усилий не только от правительства, но и всех ветвей власти, частного сектора, широких слоев гражданского общества и средств массовой информации.

В целях реализации задач стратегического развития Кыргызской Республики, проведения системных изменений в подходах и консолидации усилий государства и общества на развитии регионов постановляю:

1. Объявить 2018 год в Кыргызской Республике Годом развития регионов.

Считать важнейшей задачей государственных органов Кыргызской Республики заложить в 2018 году основы коренных изменений политики поддержки и социально-экономического развития регионов, принять долгосрочные программы для каждого из них, утверждать и осуществлять на их базе ежегодные планы мероприятий.

2. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

1) до 15 февраля 2018 года образовать организационный комитет по проведению Года развития регионов и утвердить соответствующий план мероприятий;

2) до 15 апреля 2018 года проанализировать ход реализации существующих программ развития регионов и во взаимодействии с местными государственными администрациями, органами местного самоуправления внести необходимые коррективы, в числе которых предусмотреть меры по:

— внедрению кластерного подхода в социально-экономическое развитие регионов, создающего дополнительные рабочие места, с упором на развитие пилотных городов и регионов по принципу опорных точек роста;

— созданию условий для поддержки малого, среднего предпринимательства в регионах, привлечению инвестиций, активизации работы финансовых институтов и фондов по кредитованию проектов, направленных на экономическое развитие регионов и создание рабочих мест;

— поощрению проектов, направленных на закрепление специализации регионов, усиление их конкурентных преимуществ, создание условий для экспорта производимой в регионе продукции;

— повышению эффективности и модернизации ирригационной сети в рамках государственной программы развития ирригации на 2017-2026 годы;

— обеспечению к 2023 году чистой питьевой водой каждого населенного пункта;

— улучшению системы оказания транспортных услуг, реконструкции и ремонту автомобильных дорог местного значения;

— расширению доступа и повышению качества государственных и муниципальных услуг на местном уровне через развитие цифровой инфраструктуры;

— развитию сети учреждений здравоохранения, оказанию качественных медицинских услуг в регионах, а также реализации к 2024 году задачи реконструкции и переоснащения всех областных объединенных больниц;

— повышению качества образовательных услуг, строительству и реконструкции образовательных учреждений, в том числе дошкольных и профессионально-технических;

— реализации в каждой области проектов по созданию современных центров культуры, досуга, спорта в селах и малых городах;

— обеспечению безопасности и развитию инфраструктуры приграничных территорий;

3) до 1 ноября 2018 года разработать и утвердить типовые стандарты пространственного планирования населенных пунктов и других территориальных единиц, а также развития их инфраструктуры;

4) во взаимодействии с Аппаратом Президента Кыргызской Республики и институтами гражданского общества проработать с международными донорами и партнерами по развитию вопросы приоритизации грантовой, технической и кредитной поддержки на проектах регионального развития;

5) во взаимодействии с представителями гражданского общества, средствами массовой информации и интернет-изданиями обеспечить эффективную информационную работу по популяризации идей и освещению мероприятий Года развития регионов.

3. Аппарату Президента Кыргызской Республики во взаимодействии с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Правительством Кыргызской Республики до 1 февраля 2018 года внести предложения:

1) о составе Рабочей группы по совершенствованию законодательства в целях усиления роли и ответственности местных государственных администраций и местных сообществ, включая вопросы развития соответствующих территорий, кадровых назначений и контроля за использованием государственных бюджетных средств;

2) по проведению на ежегодной основе республиканских совещаний с участием руководителей государственных органов, местных государственных администраций, органов местного самоуправления.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызской Республики С.Ш.Жээнбеков