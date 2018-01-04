Депутаты считают, что коммерческие банки нельзя освобождать от НДС

Депутаты Жогорку Кенеша считают, что коммерческие банки нельзя освобождать от НДС на ввоз оборудования.

Национальный банк Кыргызстана предлагает внести в Налоговый кодекс поправки, которыми продлевается срок освобождения банковского оборудования от НДС. По словам главы НБ КР Толкунбека Абдыгулова, коммерческие банки не успевают поставить в отдаленные населенные пункты POS-терминалы, банкоматы и другое банковское оборудование.

Нацбанк предлагает продлить освобождение от НДС импорта банковского оборудования на пять лет — до 31 декабря 2022 года.

По словам депутата Гульшат Асылбаевой, освободить от НДС на ввоз оборудования можно только государственные банки. Коммерческих банков не должно касаться продление сроков. «Государственные банки могут распространять POS-терминалы в отдаленных регионах», — сказала она.

Толкунбек Адбыгулов возразил, что государственные банки ввозят меньше всего оборудования, так как заняты государственными программами — льготным кредитованием сельхозпроизводителей и ипотекой.