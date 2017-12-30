Депутаты Жогорку Кенеша сегодня соберутся на внеочередное заседание. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Как отмечается, внеочередное заседание созывает торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков. В ее повестке значится один вопрос — о возражении президента Кыргызстана к Закону «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москве».

Парламент Кыргызстана ратифицировал Таможенный кодекс ЕАЭС 27 декабря. За это проголосовали 106 депутатов.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС должен вступить в силу 1 января 2018 года. Кыргызстан остался единственным из стран союза, который до сих пор не ратифицировал данный документ.