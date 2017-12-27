Парламент Кыргызстана ратифицировал Таможенный кодекс ЕАЭС

Депутаты Жогорку Кенеша приняли в третьем чтении законопроект о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Документ одобрили сегодня на заседании парламента.

Напомним, новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года. Согласно ему, время выпуска товаров сократится до четырех часов, в то время как стандартное время выпуска, зафиксированное в Таможенном кодексе Таможенного союза, — больше суток.

Документ максимально переносит таможенный контроль на этап после выпуска товаров и позволяет воспользоваться рядом отсрочек по уплате таможенных платежей.

Кроме того, Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет использовать последние наработки по электронным оформлению товаров и документообороту.

За ратификацию законопроекта проголосовали все 106 зарегистрированных депутатов Жогорку Кенеша.