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Власть

Владимир Путин рад, что президент Кыргызстана совершил первый визит в Россию

Владимир Путин рад, что президент Кыргызстана совершил первый визит в Россию. Сегодня состоялась встреча президента КР Сооронбая Жээнбекова с российским коллегой Владимиром Путиным.

Мне очень приятно принимать вас в Москве. Еще раз хочу поздравить вас. Вы человек опытный, возглавляли правительство. Благодаря вашей работе Кыргызстан вступил в ЕАЭС. В два раза увеличились поставки продукции из КР в РФ, на 32 процента увеличился товарооборот.

Владимир Путин

«Это хорошие показатели, которые, надеюсь, будут и дальше развиваться. Очень приятно, что первый визит вы совершили в Россию, и у нас есть возможность обсудить перспективы развития», — сказал президент РФ.

«Так и должно быть. Первый визит должен был состояться именно в Россию. Со своей стороны я приложу максимум усилий, чтобы стратегическое партнерство укреплялось. За 25 лет Россия и Кыргызстан прошли через много испытаний. В Кыргызстане особенно в 2010 году было сложное время. Благодаря народу и руководству страны мы смогли вернуть мир и стабильность. В этом есть и заслуга России. Народ высоко ценит вашу помощь и поддержку. В этом направлении мы будем твердо работать», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
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