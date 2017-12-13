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Власть

«Лексус» главы ФУГИ Дуйшенбека Зилалиева числится за китайской компанией

Черный «Лексус-570» с госномером 1532 ВК, на котором ездит глава Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев, числится за ОсОО «ТУН ЛИН» — китайской компанией, занимающейся разработкой месторождений полезных ископаемых. Об этом сообщила в сегодняшнем номере газета «Дело №...».

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Издание задается вопросом, какое отношение имеет высокопоставленный кыргызский чиновник к китайской компании и за какие заслуги он пользуется ее дорогим, представительского класса внедорожником.

Газета напоминает, что в течение нескольких лет Зилалиев возглавлял Госагентство по геологии и минеральным ресурсам, преобразованное затем в Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования.

«То есть ведомство как раз занималось выдачей лицензий на разработку полезных ископаемых. И таких лицензий за период работы Зилалиева было выдано рекордное количество — 3 тысячи штук», — пишет «Дело №...».

Черный «Лексус-570» фигурировал в инциденте с якобы заложенной бомбой в день инаугурации.
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