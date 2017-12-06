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Власть

Бомба в день инаугурации. Шутником называют Дуйшенбека Зилалиева

В день инаугурации Сооронбая Жээнбекова шутник из правительства заложил бомбу. О подробностях стало известно только сейчас, о чем сообщила в сегодняшнем номере газета «Дело №...».

Информация об инциденте просочилась в СМИ только на третий после инаугурации день — 27 ноября. Сообщалось, что на правительственной трассе, где должен был проехать президентский кортеж, заложено взрывное устройство. Информацию курсанту Академии МВД передал некий гражданин на черном «Лексусе» с госномером 1522 ВК.

На место прибыла следственно-оперативная группа ГУВД Бишкека. Но подозрительных предметов не обнаружила. Материалы для дальнейшего расследования передали в ГКНБ.

Выяснилось, что госномер 1522 ВК числится за совсем другой машиной — «Тойота Камри».

По данным газеты, шутника нашли. Им, пишет издание, оказался нынешний глава Фонда по управлению госимуществом, экс-вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев. «Член правительства. Именно он, по нашим данным, и был тем самым шутником», — пишет «Дело №...».

«На самом деле номер у зилалиевского джипа не 1522 ВК, а 1532 ВК (первоначальная путаница возникла, видимо, из-за того, что девушка-курсант неточно номер запомнила). Обычно Зилалиев управляет джипом сам, но в то утро почему-то посадил за руль водителя. В декларации о доходах и имуществе Зилалиева за 2016 год никакой «Лексус» вообще не упоминается», — сообщает газета.

Также отмечается, что Зилалиева на церемонию инаугурации в отличие от других членов правительства почему-то не пригласили.

«Это полнейшая ложь!» — заявил ИА «24.kg» Дуйшенбек Зилалиев. — Ко мне уже обращались по этому поводу. Я сказал, что такого не могло быть».
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