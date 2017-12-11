Сапар Исаков рассказал, почему не стоит отдавать «Умный город» под контроль МВД

«Говорят, что после реализации «Умного города» проектом должны управлять МВД или муниципалитеты. Этого никогда нельзя делать», — заявил сегодня на международной конференции по проекту «Таза коом» премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, во все проектах, связанных с программой «Таза коом», должен участвовать бизнес. Например, на реализацию «Умных городов» у государства нет своих денег. Поэтому для этих проектов будут привлекаться инвестиции. Правительство планирует приглашать частные компании для реализации электронного здравоохранения, образования и других сфер.

«Умные города» нужно отдавать на аутсорс компаниям, которые в первую очередь хотят заработать. В этом случае не будет сговора между госслужащим и гражданином. Какой-либо чиновник или премьер-министр не сможет повлиять, заставить, например, стереть запись с видеофиксацией ДТП», — заключил Сапар Исаков.