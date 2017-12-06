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Власть

В Кыргызстане появился первый депутат-чиновник

Фото из Интернета. Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Аскарбек Шадиев

Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Аскарбека Шадиева на должность первого вице-премьер-министра Кыргызстана. Решение принято сегодня на заседании парламента.

Напомним, Аскарбек Шадиев — нардеп от фракции «Бир Бол». Он первый парламентарий, который сохранит депутатский мандат при переходе на государственную службу. Это отныне позволяет Конституция Кыргызстана, часть поправок в которую вступили в силу 1 декабря.

Депутат может стать премьер-министром или первым вице-премьер-министром с сохранением права голосования на пленарных заседаниях Жогорку Кенеша.

Первый вице-премьер-министр будет курировать топливно-энергетический комплекс. В 2010-2012 годах Аскарбек Шадиев возглавлял Министерство энергетики.
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