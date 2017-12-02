О чем договорились в Астане Кыргызстан и Казахстан (подробности)

Фото пресс-службы правительства Казахстана. Астана, 2 декабря 2017 г.

Кыргызская сторона взяла на себя обязательства по осуществлению надлежащего контроля в сферах пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования в полном соответствии с требованиями ЕАЭС. Об этом заявил заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Уточняется, что по поручению главы государства Нурсултана Назарбаева по итогам встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в Минске правительство РК провело переговоры с правительственной делегацией КР, по итогам которых подписана дорожная карта по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, в том числе по ситуации на границе.

Карта содержит 50 мероприятий по комплексному решению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования.

Документ включает 16 мер оперативного характера, пять краткосрочных и 29 системных мер.

«Эти меры направлены на дальнейшую адаптацию кыргызской экономики к нормам и требованиям ЕАЭС с целью обеспечения доступа кыргызских товаров на рынки ЕАЭС», — сказал Аскар Мамин.

Казахстан и Кыргызстан перейдут к новым подходам по совместному обеспечению мер таможенного, налогового, ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля на внешних границах ЕАЭС и обеспечению экспортно-импортных и транзитных поставок через казахстанско-кыргызскую границу с участием представителей Евразийской экономической комиссии.

По данным Аскара Мамина, будет проводиться совместная работа по соблюдению требований технических регламентов ЕАЭС, включая проведение сертификации кыргызских товаров в казахстанских органах по подтверждению соответствия.

По итогам подписания дорожной карты стороны договорились, что с 00.00 3 декабря 2017 года Пограничная служба РК на всех пунктах пропуска казахстанско-кыргызской границы перейдет с усиленного пограничного контроля к повседневному варианту охраны границы.