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Власть

Сегодня в полночь пункты пропуска на границе заработают в обычном режиме

Правительства Кыргызстана и Казахстана подписали соглашение о «дорожной карте» по урегулированию ситуации на границе двух стран. С 00.00 часов 3 декабря пункты пропуска начнут работать в обычном режиме. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аппарате премьер-министра КР.

Сегодня, 2 декабря, в Астане соответствующий документ подписали вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов и заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин.

Делегация Кыргызстана накануне прибыла в Астану для продолжения переговоров по проекту «дорожной карты».

30 ноября президенты Кыргызстана и Казахстана Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев после встречи в Минске сообщили о договоренности принять «дорожную карту» до конца декабря. По итогам переговоров было решено снять ограничения на границе. Контролировать ситуацию на границе будут представители двух стран.

Ситуация на границе осложнилась 10 октября 2017 года. С тех пор пропуск грузов через границу затруднен. На сегодня очередь из грузовиков на пропускном пункте «Ак-Тилек» достигла 12 километров.

 
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