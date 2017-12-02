Сегодня в полночь пункты пропуска на границе заработают в обычном режиме

Правительства Кыргызстана и Казахстана подписали соглашение о «дорожной карте» по урегулированию ситуации на границе двух стран. С 00.00 часов 3 декабря пункты пропуска начнут работать в обычном режиме. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аппарате премьер-министра КР.

Сегодня, 2 декабря, в Астане соответствующий документ подписали вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов и заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин.

Делегация Кыргызстана накануне прибыла в Астану для продолжения переговоров по проекту «дорожной карты».

30 ноября президенты Кыргызстана и Казахстана Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев после встречи в Минске сообщили о договоренности принять «дорожную карту» до конца декабря. По итогам переговоров было решено снять ограничения на границе. Контролировать ситуацию на границе будут представители двух стран.